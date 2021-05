Inter Campione, Moratti: "Tanti meriti a Conte, ora è entrato nel cuore dei tifosi"

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni dell'ANSA, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti commenta lo Scudetto vinto nella giornata di oggi dalla formazione nerazzurra: "I meriti di questo scudetto sono in una percentuale altissima di Antonio Conte - ha ssordito -. Ha dimostrato una tenacia e una continuità incredibile. Ci ha creduto per primo e ha continuato a crederci, sempre. Se è entrato nel cuore dei tifosi? Quando metti la passione che lui ha dimostrato, entri nelle simpatie. E secondo me lui è entrato nel cuore dei tifosi dell'Inter. C'è differenza tra vincere da presidente e da tifoso. L'intensità è sicuramente diversa, è un momento che non può essere messo alla pari ma sicuramente sono comunque emozioni immense, è un piacere enorme soprattutto vedere che l'Inter è tornata. Se oggi comincia un ciclo? Meglio non dirlo, godiamoci questo scudetto anche se non bisogna mai accontentarsi. Gli Zhang? Hanno fatto davvero bene, gli acquisti sono stati uno sforzo notevole e sono stati tutti positivi. È stata riorganizzata la società in modo che potesse rispondere ai doveri e, soprattutto, ha fatto la cosa più importante e difficile: tornare a vincere"