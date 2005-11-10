Inter, Chivu: "Abbiamo fatto una partita seria e ci siamo subito calati nella parte"
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Andrea Piras
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Oggi alle 07:27Serie A
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11.10.2026 07:27Serie A
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Dopo il successo contro il Parma, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Inter Tv: "Abbiamo fatto una partita seria e ci siamo subito calati nella parte. Abbiamo fatto una partita importante per quanto riguarda aggressioni e verticalizazzioni e non era scontato dopo tre settimane di sosta".
La squadra sta segnando di meno su calcio piazzato: "Abbiamo sempre lavorato sulla manovra contro un blocco basso. Noi lavoriamo sulla pressione ma anche sulla possibilità di fare transizione e sulla possibilità di recuperare il pallone un po' più basso quando possibile. Sicuramente cercheremo di lavorare anche su questo aspetto dei calci piazzati dove risultatiamo un po' più indietro rispetto all'anno scorso".
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