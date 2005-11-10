Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 4-0 sul Genoa: "Il collettivo, la squadra e quello che riesce a mettere in campo è quello che mi porto a casa. La continuità che stiamo cercando di trovare, sappiamo quanto è importante visto che giochiamo ogni tre giorni e siamo ancora dentro tutte le competizioni. E anche la fiducia di questi giovani che lavorano sodano e cercano sempre di dare il massimo".

Thuram riposerà prima o poi?

"Abbiamo avuto il problema di Lauti, Marcus e Pio quando è uscito Bonny hanno dovuto fare tanti minuti e siamo contenti di quello che hanno fatto, per la mentalità e la leadership che hanno messo. Siamo tutti felici di quello che stanno facendo i nostri attaccanti. Lauti oggi è partito dall'inizio, sapendo che il minutaggio era quello che era, più di un'ora non ne aveva. Siamo contenti che sta ritrovando la brillantezza e oggi ha anche segnato, per cui siamo doppiamente contenti. Pio ha avuto la possibilità di riposare un po', visto che le ultime le ha giocate tutte anche in Nazionale. Stiamo cercando di gestire i minutaggi e le rotazioni però comunque caschiamo sempre in piedi e prima o poi tornerà anche Bonny così saremo al completo per quanto riguarda gli attaccanti in rosa".

Sucic play è stata una bella scoperta?

"L'avevamo provato anche l'anno scorso verso la fine della stagione, sappiamo la qualità tecnica e quello che lui ci può dare, il passo che ha e la sua visione di gioco. Può anche lui migliorare, mercoledì con lo Stoccarda mi era piaciuto molto e oggi ancora di più quando a partita già chiusa si è lasciato andare ha fatto vedere delle cose straordinarie dal punto di vista della tecnica e delle scelte, ha margini di miglioramento e fiducia. Nelle ultime tre ha segnato tre gol su calcio di rigore. Abbiamo bisogno di giovani di qualità che ci danno energia e sanno stare in una squadra come la nostra".

Qual è il criterio per la scelta dei rigoristi?

"Abbiamo tre rigoristi: Calhanoglu, Zielinski e Sucic perché hanno qualità e sanno batterli. Petar è una scoperta fatta l'anno scorso allenando i calci di rigore, parlando con i portieri che mi danno il loro giudizio mi hanno detto che era uno dei migliori. Le gerarchie sono ben definite: Calhanoglu, Zielinski e Sucic".