Inter, col Liverpool bilancio fin qui amaro: un successo in 4 incontri, poi solo Reds

vedi letture

Se il primo sorteggio, quello contro l'Ajax, era stato accolto con parziale favore dall'Inter, quello definitivo contro il Liverpool regala entusiasmo ma anche qualche preoccupazione in più. Per la forza degli avversari, ma anche per quello che racconta la storia: Inter e Liverpool infatti si sono affrontate 4 volte, come spiegano i dati Opta, con i nerazzurri che sono usciti vincitori in una sola occasione nel 1965, quasi 60 anni fa. Nelle altre 3 circostanze sono arrivati altrettanti successi dei Reds.