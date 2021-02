Inter, Conte: "Nessun patto Scudetto dopo l'uscita in Champions. Dobbiamo vincere sempre"

Nell'intervista dopo la vittoria sul Genoa, Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport anche del cosiddetto "patto Scudetto" che avrebbe stipulato nello spogliatoio coi suoi calciatori dopo l'eliminazione in Champions: Non c'è mai stato. È inevitabile che noi, come sempre detto, dobbiamo avere l’ambizione di giocare per vincere, per la storia del club che parla chiaro. Sono anni che l’Inter non vince, noi ci siamo andati vicini l’anno scorso e quest’anno penso che la delusione di essere usciti in Champions in maniera immeritata ci abbia portato a fare un’introspezione singolarmente, e capire che bisognava alzare il livello di tutti per cercare di essere più competitivi. Fossimo in Champions ora potremmo giocarcela”.