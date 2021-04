Inter, Conte: "Perisic c'è, è tornato a disposizione". Vidal e Kolarov gli unici assenti

Come stanno Perisic e Vidal? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Napoli - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Ivan è rientrato in gruppo totalmente da giovedì, ha smaltito l'infortunio ed è a disposizione. Vidal sta lavorando ancora a parte insieme a Kolarov per smaltire l'edema al ginocchio. Anche Kolarov ci auguriamo di averlo quanto prima, ha un problema alla schiena".

