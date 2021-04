Inter, dalla Spagna: Monchi punta su Joao Mario. Ma nessuno scambio col Papu Gomez

Non c’è solo lo Sporting Lisbona sulle tracce di Joao Mario, centrocampista di proprietà dell’Inter oggi in prestito proprio nel club lusitano. Stando a quanto riportato da A Bola, infatti, il nome del nerazzurro è finito anche nel mirino del Siviglia di Monchi che sarebbe disposto ad acquistarlo a titolo definitivo dopo che nelle ultime stagioni è stato ceduto in prestito a West Ham, Lokomotiv Mosca e, appunto, Sporting. Difficile però che, come ipotizzato nei giorni scorsi, le parti intavolino la trattativa sulla base di uno scambio con Alejandro Gomez.