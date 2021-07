Inter, dalla Spagna: principio di accordo con Bellerin, manca l'intesa con l'Arsenal

L'Inter comincia a muoversi per il sostituto di Achraf Hakimi, che nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Come riportato da Sport, il nome giusto sembra essere stato individuato in Hector Bellerin, laterale destro in forza all’Arsenal. Secondo il quotidiano spagnolo, i dirigenti nerazzurri hanno anche già raggiunto un principio d’accordo con il giocatore e il suo entourage. Manca invece ancora l'intesa con i Gunners che vorrebbero dare via il giocatore per 20-25 milioni di euro. I nerazzurri, come noto, preferirebbero un prestito con diritto di riscatto.