Inter, entro un mese sarà più chiaro il futuro di Dumfries: il punto sulla trattativa

Si delineerà nel giro di un mese il futuro di Denzel Dumfries, terzino dell'Inter legato al club nerazzurro da un contratto valido fino al 30 giugno 2025. A fare il punto sul futuro del laterale olandese, il portale 'FcInterNews': ha il contratto in scadenza nel giugno 2025 e la forbice tra la richiesta (5 milioni più bonus) e l'offerta del club (3,8 milioni più bonus) non si è mai ridotta, al punto da spostare il focus verso una cessione del giocatore la prossima estate. Negli ultimi tempi però è emersa la voce di un possibile passo indietro dell'ex PSV Eindhoven, intenzionato ad abbassare le proprie aspettative pur di rimanere in una squadra in cui si trova bene e si sente importante.

Poi in un altro passaggio si legge: "Secondo quanto filtra dal suo entourage, però, non ci sono stati ancora passi in avanti verso un possibile accordo. L'unica vera novità è la richiesta della dirigenza nerazzurra di un incontro prima di Pasqua per fare il punto della situazione e da questo summit si capirà molto del destino di Dumfries. Il quale, e questo giocherebbe a favore di un riavvicinamento tra le parti, non ha nessuna offerta concreta tra le mani per convincersi a lasciare l'Inter. E senza una valida alternativa è plausibile che alla fine scelga la strada più ovvia, vale a dire la permanenza".

Dumfries veste la maglia dell'Inter dall'estate 2021: in quella occasione, il club nerazzurro pagò poco meno di quindici milioni di euro per acquistarlo dal PSV Eindhoven.