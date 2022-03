Inter, Farris: "Non c'era nessun sintomo di flessione fisica. Successo che spazza ogni dubbio"

Massimiliano Farris, viceallenatore dell'Inter, parla ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Salernitana, vinta 5-0: "Spazza dubbi più nell'ambiente che nei nostri pensieri, conosciamo la forza della squadra. Fa notizia quando i giocatori non segnano, ma se guardiamo sono 14 e 10 gol i nostri attaccanti e non c'era nessun sintomo di flessione fisica. Semplicemente era una questione fisiologica e mentale, troppe partite ravvicinate difficili da recuperare".

Su Lautaro: "Ha sofferto perché tiene a questa maglia, a dare una mano ai compagni. Questo gruppo è compatto e lo si vede dagli abbracci dopo i gol. C'è unità d'intenti, voglia di lavorare al meglio e siamo tranquilli".

Su Barella Tiene tantissimo alla maglia dell'Inter, ha sofferto per le ultime prestazioni. Ci siamo confrontati in allenamento, gli abbiamo detto di ripartire dalle cose semplici. Barella è un campione, ma è giovane e deve fare esperienza. L'assist fatto è da far vedere ai centrocampisti".

Sulla consapevolezza della squadra: "Sappiamo di essere una grande squadra che ha lo scudetto sul petto e deve far bene in Italia e in Europa. I numeri sono gli stessi delle partite contro il Genoa e il Sassuolo, solo che stavolta abbiamo fatto gol".

Su Napoli-Milan: "Saremo all'antivigilia della partita col Liverpool, ma un'ora e mezza me la ritaglierò per guardare la partita".