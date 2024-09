Inter, Ferdico e il consiglio pronto per Inzaghi: "Tira fuori la garra, in 10 lasci le 2 punte"

L'Inter di Simone Inzaghi non ha sempre e solo vinto, ha anche sofferto e attraversato momenti di difficoltà, come all'inizio del 2023, stagione che culminerà poi con la conquista della Coppa Italia e con la finale di Champions League, che verrà persa per 1-0 a Istanbul contro il Manchester City. In quel periodo, secondo quanto riportato dal Corriere di Milano, una macchina con a bordo Marco Ferdico e Mauro Nepi ha viaggiato verso la Pinetina per raggiungere Simone Inzaghi e parlarci, discutendo con lui delle difficoltà della squadra.

Quella "visita", se così possiamo chiamarla, salterà e la macchina tornerà indietro, verso Milano. Questo è soltanto uno dei particolari emersi dalle indagini della Direzione distrettuale antimafia, della squadra Mobile milanese della Sisco nell'inchiesta sulle curve di Inter e Milan.

Le intenzioni della Curva Nord le ha però spiegate Marco Ferdico, come testimonia questa intercettazione: "No, aggressivo no, però gli dico Mister io ti voglio dire una cosa... qua sei a Milano non sei in provincia ... a me mi dispiace però devi iniziare a tirare fuori un attimo la garra. Gli dico quello che gli devo dire... qua sei a Milano... quando sei in 10 metti due punte... lasci 2 punte... te lo ricordi Berlusconi a…".