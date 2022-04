Inter, fiducia per il rientro di Handanovic. Per Bastoni e Gosens recupero difficile per Udine

Arrivano novità dall'infermeria dell'Inter in vista della gara contro l'Udinese in programma per domenica alle ore 18 alla Dacia Arena. Arturo Vidal e Felipe Caicedo si sono allenati bene ad Appiano e con ogni probabilità saranno in gruppo a Udine, mentre Alessandro Bastoni mostra ancora segnali di affaticamento e ad oggi è più fuori che dentro. Samir Handanovic andrà valutato giorno su giorno, ma c'è ottimismo perché rientri in porta in tempo. Cautela per Robin Gosens: Simone Inzaghi preferisce averlo al 100% per l'Empoli e non forzare troppo.