Inter, il Leicester sonda Eriksen. Difficile per i costi

Se da un lato in casa Inter si continua a lavorare per trovare una sistemazione tattica a Christian Eriksen, con la volontà di Conte di comprendere se il ruolo da regista possa rappresentare il suo futuro ad ampio raggio anche in nerazzurro, dall’altro a livello societario si raccolgono tutte le manifestazioni di interesse nei confronti del danese. L’ultima in ordine di tempo è legata al Leicester, che sta sondando la possibilità di approfondire la questione con i nerazzurri anche se il freno principale è rappresentato dall’ingaggio percepito da Eriksen, sostanzialmente inconciliabile con i parametri finanziari di molte squadre anche di primo piano a livello continentale.

Se ne riparlerà, tenendo in considerazione l’opportunità che una pista attualmente ancora fredda possa avere modo di riscaldarsi.