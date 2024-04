Inter, il rinnovo di Lautaro tiene banco da un anno. Ma quando arriverà?

vedi letture

Giuseppe Marotta, alla domanda se Lautaro Martinez rinnoverà, ha risposto "Sì, sì". Un modo forse per glissare una domanda sul futuro dell'argentino, visto che si parla oramai da mesi di un accordo in dirittura d'arrivo, ma l'ufficialità tarda a esserci. E Lautaro ha un contratto in scadenza nel 2026 e l'intenzione di avere un contratto da top, visto che attualmente è il più pagato dei nerazzurri, ma paragonato a Barella e vicinissimo a Calhanoglu e Thuram. Insomma, da capitano vuole un riconoscimento che lo porti a essere il primo della lista, magari con un ingaggio intorno agli 8 milioni. Una cifra che potrebbe anche non bastare, visto il ruolino attuale: 65 gol in tre anni, quest'anno nettamente capocannoniere, quando Vlahovic nella prossima annata lo doppierà passando da 8 a 12 netti.

Insomma, se è vero che da una parte c'è ottimismo, dall'altra non c'è fretta. Molto dipenderà da chi prenderà le redini del club, visto che il prestito di Zhang è in scadenza fra un mese e di compratori non se ne vede l'ombra. Come fare a rinnovare dopo il 2026 se non si capisce chi sarà poi il proprietario? Certo, i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin - annunciati dallo stesso amministratore delegato in inverno - sono un segnale, un'assicurazione su quanto succederà. Però appare un film già visto con Skriniar.

La discriminante, semmai, è che Lautaro Martinez è in scadenza fra due anni. Quindi c'è ancora il tempo per, eventualmente, fare cassa. Così come rinnovare a breve. Ma, appunto, di certezze non ce ne possono essere. Di ottimismo sì, è chiaro. Ma Camano è da un anno che spiega come il rinnovo si farà. La domanda ora è: quando?