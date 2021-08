Inter, incontro con Carnevali per parlare di Scamacca e Raspadori: al Sassuolo piace Satriano

vedi letture

Nella giornata di ieri l'Inter ha incontrato Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, con cui è stato affrontato il tema Raspadori, da tempo nel mirino nerazzurro e ancor di più ora che Lukaku è sul piede di partenza anche se il campione d'Europa resta più un obiettivo per il futuro. Si è parlato anche di Scamacca, attaccante che invece potrebbe piacere per l'immediato. Si studia la possibile formula, con i neroverdi che sono interessati a Satriano, ma Inzaghi stravede per lui e dunque difficilmente verrà lasciato partire. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.