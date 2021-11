Inter, Inzaghi: "Bravi a non perdere lucidità. Ora il destino è nelle nostre mani"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Inter TV dopo la vittoria per 3-1 ottenuto contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League: "Abbiamo sistemato la classifica del girone, ora il destino è nelle nostre mani e dovremo affrontare con la giusta attenzione le ultime due gare. Dopo i tredici tiri del primo tempo c'era il rischio di perdere lucidità, invece i ragazzi sono rimasti sempre in partita e sono stati bravi a rendere semplice una gara che non lo era. Abbiamo trovato una squadra che aveva battuto il Real a Madrid, quindi questa vittoria ci dà consapevolezza".

Adesso è già tempo di derby.

"Sappiamo che partita ci aspetta, una sfida molto sentita da tifosi e società, sappiamo cosa rappresenta per tutti la stracittadina. Dovremo essere bravi a prepararla in tre giorni e mezzo. Il viaggio non è semplice, è stata una trasferta lunga e insidiosa ma ci piace giocare queste sfide e cercheremo di recuperare nel migliore dei modi le energie fisiche e mentali".