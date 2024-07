Inter, Inzaghi: "Ci sono stati dei corteggiamenti, non lo nego... ma qui mi sento apprezzato"

vedi letture

Conferenza stampa di presentazione della nuova stagione per Simone Inzaghi, fresco di rinnovo fino al 2026 con l'Inter. Queste le sue parole sulla lunghissima stagione che attende i nerazzurri: "Sarà qualcosa di nuovo, di solito si andava in vacanza. Si farà una preparazione con molta attenzione, si cercherà di sfruttare tutta la rosa".

Da Zhang a Cuadrado, Audero: qualche parola per chi non è più all'Inter?

"Mi fa piacere la domanda, parto da Zhang: è una delle persone che mi ha portato all'Inter e lo ringrazierò sempre, penso abbia dato tutto per questa nuova società. I cinque calciatori che non ci sono più li ho ringraziati privatamente ma credo sia giusto farlo anche pubblicamente".

In questi mesi ha avuto dei corteggiamenti? E cosa l'ha fatta restare?

"Non solo quest'anno, mi fa piacere da quando allenavo la Lazio, anche il primo anno di Inter... Non lo nego, non ho mai pensato di andare via perché sono in un posto dove mi sento apprezzato e realizzato, quindi non sto neanche a sentire cosa potrebbe succedere altrove. C'è una grandissima energia, fanno piacere gli apprezzamenti ma mi sento a casa e non sono mai stati nei miei pensieri".

Rileggi la conferenza stampa integrale del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi!