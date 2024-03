Inter, Inzaghi: "Frattesi bravo a fermarsi nel riscaldamento". Lui e Calhanoglu disponibili a Bologna?

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha fatto il punto sugli infortunati di casa nerazzurra, spiegando anche il motivo per il quale Davide Frattesi ha interrotto il riscaldamento durante la sfida contro il Genoa:

Frattesi si è fermato durante il riscaldamento?

"Si è scaldato con tutti gli altri, non si sentiva al massimo e ha dimostrato grandissima maturità nonostante sia giovane. Ieri aveva dato buone sensazioni, ma quando ha cominciato a scaldarsi ha preferito non scaldarsi. Mancano 4 giorni a Bologna e vedremo di portarlo con noi".

Ci saranno dei recuperi?

"Va fatto un plauso ad Asllani, ha fatto tre partite in una settimana ed è stato bravo e disponibile. Non erano tre gare semplici, quindi gli faccio i complimenti. Molto bene tutti ma a lui devo fare un plauso pubblico perché è stato bravissimo. Frattesi e Calhanoglu spero possano recuperare per Bologna, nelle prossime tre partite avrò bisogno di tutti perché saranno molto molto impegnative".