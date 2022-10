Inter, Inzaghi: "Il gol di Mkhitaryan? Mi sono seduto, magari lo annullavano..."

Intervistato da Inter TV al termine del match vinto per 4-3 a Firenze, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi analizza così la sfida: "Lautaro oggi ha fatto una grande gara, è da agosto che sta giocando ad altissimi livelli, poi è normale che se segna come nelle ultime gare per noi è meglio. Stasera sono entrati tutti con il piglio giusto e abbiamo vinto una partita molto importante. Cosa ho fatto sul gol di Mkhitaryan? Sul momento nulla, mi sono seduto perché è difficile... magari facevo 50 metri e poi il gol ci veniva annullato. Bravi i ragazzi a crederci e a vincere una partita molto importante. I problemi in difesa? Stasera il primo gol è stato un rigore, il secondo è stato un eurogol. Chiaramente dobbiamo lavorare sui dettagli che sono molto importanti".

In chiusura due battute sulla sfida contro il Viktoria Plzen: "Vedo molto bene la squadra, mercoledì abbiamo una gara fondamentale per noi, sappiamo che ci manca una vittoria per arrivare a quei famosi dieci punti che ci servono per passare il turno. Stasera abbiamo giocato benissimo per 35 minuti, poi ci siamo innervositi e dopo il rigore abbiamo perso le distanze. Aver vinto una partita così importante è un grandissimo segnale".