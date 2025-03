Inter, Inzaghi: "Scelte fatte pensando a oggi. Lucca? Ottimo giocatore"

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter fresco vincitore della Panchina d’Oro, ha parlato ai microfoni di Sky prima della gara con l’Udinese delle 18, in una domenica potenzialmente chiave per lo scudetto: “Sarà una partita importante, con una squadra di valore che abbiamo già incontrato due volte e ci ha sempre creato difficoltà. Sarà così anche stasera”.

Volete proseguire in tutte le competizioni, come gestirà i titolari? Oggi cosa chiede ad Arnautovic e come li ruoterà?

“Ora siamo concentrati sull’Udinese, sappiamo che avremo nove partite in ventotto giorni da qui a fine aprile. Sarà difficile, oggi ho fatto delle scelte per la partita di oggi, sapendo che Barella arrivava da due partite da 90 minuti con la Nazionale. In questo momento le rotazioni sono anche un po’ risicate”.

Che attaccante è Lucca? Se ne parla tanto per il futuro…

“È un ottimo giocatore, che sta facendo bene non solo da quest’anno. Oggi dovremo essere attenti sia con lui che con altri giocatori dell’Udinese, sono molto pericolosi”.

