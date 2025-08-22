Milan, Allegri: "Scudetto? Napoli favorito, poi ci sono altre squadre e ci siamo anche noi"

Il Milan è da considerarsi tra le favorite per la vittoria dello scudetto? Nella prima conferenza stampa del campionato, Massimiliano Allegri risponde così: "Favoriti o non favoriti... Poi c'è un lotto squadre e di solito la favorita è chi vince il campionato precedente, poi c'è l'Inter, la Roma, la Fiorentina, la Juventus, la Lazio. Ci siamo anche noi.

Bisogna essere molto bravi nel lavoro quotidiano, mantenendo l'equilibrio. Poi non è questione di difesa a tre o quattro, ma di caratteristiche di giocatori: se metto un altro al posto di Tomori quarto basso, avrò più spinta. Ma si può giocare in vari modi”.

Com'è allenare Luka Modric?

"Parlare tecnicamente di Modric non c'è bisogno di parlarne... Lo dimostra la carriera. Gioca più la palla d'esterno che d'interno e lo fanno in pochi. È un ragazzo con grande umiltà. Non può avere la fisicità di 10 anni, ma insieme lo gestiremo al meglio. Sta molto bene a livello fisico".

La conferenza stampa di Allegri.