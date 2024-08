Live TMW Inter, Inzaghi: "Thuram? Contento di tutti gli attaccanti. Avevo chiesto questo approccio"

22.55 - Il tecnico del'Inter, Simone Inzaghi, commenta in conferenza stampa la gara vinta a San Siro col risultato di 4-0 contro l'Atalanta. Diretta testuale a cura di TMW.

23.37 - Inizia la conferenza stampa.

L'approccio dell'Inter nei due tempi che dose di fiducia le dà?

"Abbiamo fatto una grande gara, i ragazzi l'hanno interpretata dal primo minuto. È quello che avevo chiesto, sapevamo le difficoltà insite in una partita con l'Atalanta. Abbiamo fatto un'ottima prima mezz'ora, poi i ritmi sono stati alti e abbiamo abbassato nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, infine siamo rientrati come avevamo chiuso, con grandissima fame. L'avevamo sfiorato col palo di Thuram, poi abbiamo fatto il terzo e il quarto, la partita è diventata più semplice. Bravi ragazzi".

Se le avessero detto che Lautaro non avrebbe segnato e la squadra se la sarebbe caricata Thuram?

"Marcus sta lavorando molto bene, ci siamo sentiti durante le vacanze e gli ho detto che avevamo bisogno che tornasse qualche giorno prima. Avevamo avuto un problemino con Taremi, sono contento di lui e di Lautaro, che fino a stamattina non sapevo se tenermelo a partita in corso e poi ho deciso di farlo giocare. Stanno lavorando bene tutti i cinque attaccanti, ci serviranno tutta la stagione. Stasera ne sono entrati cinque di giocatori, molti dei quali mi avevano messo dei dubbi sulla formazione".

L'esordio col Genoa vi ha aiutato ad avere subito la giusta rabbia?

"Ero arrabbiato per non aver vinto la partita, erano arrabbiati i miei ragazzi. Poi però sono andato a rivederla e avremmo meritato qualcosa in più, ma il calcio è spietato: abbiamo commesso due errori importanti, che non ci hanno permesso di ottenere di più. Per essere la prima di campionato non ero contento del risultato, ma contento della prestazione".

Lautaro andrà effettivamente in nazionale?

"Non mi preoccupa, ha lavorato molto bene. Mi preoccupano Bastoni e Calhanoglu, hanno avuto due affaticamenti: non sembra nulla di grave, i dottori mi hanno tranquillizzato, però sono due allarmi. Poi avremo Barella che subirà un piccolo intervento al setto nasale, ne avrò nove o dieci giocatori di movimento, mi allenerò con la Primavera".

È stato uno scontro diretto, c'è una cosa che non le è piaciuta?

"No, nulla. Poi dovrò rivedere la partita e analizzarla insieme ai ragazzi come facciamo sempre. Adesso c'è ancora più tempo, giocando una partita sola, e vedremo dove avremo commesso delle sbavature. Bisogna cercare di lavorare quando si vince, anzi si lavora meglio, ma ho fatto i complimenti a tutti i ragazzi".

23.43 - Conclusa la conferenza stampa di Inzaghi.