Inter, Inzaghi: "Vittoria importante. Contento di Calhanoglu, l'ho voluto a tutti i costi"

Simone Inzaghi, tecnico interista, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Sassuolo-Inter: "Abbiamo approcciato bene alla partita, poi ci siamo disuniti soffrendo il Sassuolo. Nella ripresa volevo più spinta e ho fatto 4 cambi. Abbiamo reagito alla grande rimanendo in partita. La squadra ha dimostrato orgoglio e non ha mollato fino a ribaltare la partita".

Lautaro gioca meglio con Dzeko anziché con Correa

"Correa arriva da un infortunio importante. Sta tornando in forma e gli vanno fatto i complimenti per aver stretto i denti. Anche Sanchez sta tornando. Dzeko e Lautaro non avevano mai rifiatato. I cambi sono stati importanti perché i ragazzi sono entrati bene e ci hanno aiutato.

Ha fatto bene la panchina a Dzeko

"Edin era stanco. Il calendario è fitto ed è difficile giocare sempre a mille. L'allenatore è qui per decidere quando far riposare i ragazzi".

Oggi la difesa ha un po' subito. Problema fisico o tattico?

"Loro sono molto bravi. Noi abbiamo sbagliato qualche preventiva. Possiamo migliorare, questo sicuramente".

Serve un gol subito per farvi mettere in moto?

"Preferirei andare per primo in vantaggio. Ogni tanto capita di andare sotto, dovremo lavorare su questo fattore. Dobbiamo essere noi a dare lo schiaffo per primi".

A che punto è Calhanoglu?

"Sono contento di lui. Deve crescere così come tutti gli altri. Sabato con l'Atalanta aveva fatto benissimo, oggi ha un po' sofferto. L'ho voluto a tutti i costi e ci darà tanto da qui alla fine.

Che messaggio avete dato al campionato?

"Che ci siamo, che lavoriamo e che non molliamo".