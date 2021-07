Inter, Keita Balde oggi non è nei pensieri nerazzurri. Ma la situazione resta da monitorare

Keita Balde, oggi, non è nei piani dell'Inter. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale l'arrivo dell'attaccante di proprietà del Monaco non viene considerato una priorità. Allo stesso tempo, però, ieri il suo agente Federico Pastorello ha incontrato la dirigenza nerazzurra, così come il calciatore ha già parlato di questa possibilità con mister Simone Inzaghi. Una situazione da monitorare dunque con attenzione, non per l'immediato ma in vista delle prossime settimane di mercato.