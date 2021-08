Inter, l'Ajax sogna Eriksen: se dovrà tenere il defibrillatore il ritorno in Olanda è possibile

vedi letture

L'Ajax sta pensando di riportare in Olanda Christian Eriksen nel caso in cui il centrocampista danese non potesse fare a meno del defibrillatore cardiaco che gli pregiudicherebbe la carriera nel campionato italiano. In Eredivisie si può giocare anche con questo particolare apparecchio, esattamente come fa Daley Blind ed è per questo che nel caso in cui Eriksen non ne potesse fare a meno, le porte dei lancieri si spalancherebbero. Lui per il momento non pensa al calcio giocato e rimanda tutto al 2022, poi tra una manciata di settimane farà il punto anche con i medici dell'Inter per capire l'iter del recupero. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.