Inter, la felicità è social: "Altra vittoria importantissima, il nostro cammino continua!!!"

"Altra vittoria importantissima, il nostro cammino continua!!!" Così l'Inter ha festeggiato su Twitter il successo di Parma, il sesto di fila per i nerazzurri di Antonio Conte, come ha sottolineato la stessa società nerazzurra via social. Il più sei in classifica dà tanto entusiasmo ai tifosi, che hanno esultato e sofferto con la squadra, ancora una volta a distanza.