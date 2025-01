Inter, Lautaro: "Tranquillo anche nelle difficoltà. Ora sto bene e voglio continuare così"

Il capitano dell'Inter Laurato Martinez ha parlato a Inter TV dopo il successo di ieri in campionato contro l'Empoli, un 3-1 che arriva dopo il pareggio amaro col Bologna nella giornata precedente. Questo il pensiero dell'argentino, autore del gol del momentaneo 1-0 nerazzurro e più in generale di un'altra ottima prestazione. La gara è poi finita con le reti di Denzel Dumfries e Marcus Thuram intervallate dal momentaneo 2-1 empolese segnato dall'ex Sebastiano Esposito:

"Avevamo fatto un'ottima gara anche col Bologna ma non eravamo stati bravi nei dettagli e avevamo solo pareggiato, perdendo due punti secondo il mio punto di vista. Ieri dovevamo rispondere sul campo, il primo tempo è stato difficile e abbiamo fatto fatica perché loro erano chiusi. Poi dopo il gol abbiamo mosso la palla più velocemente e trovato più spazi".

Il gol e la buona prestazione come segno di continuità dopo un periodo di appannamento...

"Erano momenti di difficoltà, periodi in cui cerco di dare il massimo in atri aspetti del mio gioco. Io resto sempre tranquillo perché l'ho fatto anche nelle difficoltà, ora mi sto allenando bene, mi sto riposando e crescendo sempre di più, sto bene e l'importante è continuare su questa strada", ha spiegato il capitano nerazzurro nel post gara.