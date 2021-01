Inter, manovre a centrocampo: Conte può chiedere Torreira in prestito se parte Eriksen

Secondo quanto riporta La Stampa, l'Inter avrebbe in mente un nome per la regia in caso di addio a Christian Eriksen, per il quale l'ipotesi di un ritorno in prestito al Tottenham è sempre forte. Si chiama Lucas Torreira: l'ex Sampdoria, in prestito all'Atletico ma di proprietà dell'Arsenal, arriverebbe a Milano con la stessa formula. Il volante uruguaiano sperava senza dubbio in maggiore fortuna e considerazione all'Atletico Madrid, dove è sbarcato a ottobre in prestito dall'Arsenal con diritto di riscatto: 7 gare giocate e 1 rete segnata nell'avventura ai Colchoneros.