Inter, Marotta: "Speriamo che il 2023 ci possa portare il trofeo che non abbiamo vinto nel 2022"

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a Sky Sport a margine della cena di Natale del club nerazzurro:

L'ambizione è vincere ancora?

"Si è appena conclusa una pagina bellissima del calcio a dimostrazione di come sia un fenomeno di aggregazione bellissimo. È normale che noi vogliamo ricominciare con la voglia di toglierci grandi soddisfazioni".

Inzaghi ha dichiarato che nulla è precluso, è questo lo spirito?

"Una società come l'Inter per la storia che rappresenta non può che essere ambiziosa. Non siamo superbi ma ambiziosi. Dobbiamo essere capaci di essere competitivi contro un avversario come il Napoli che finora ha dimostrato di essere il più forte".

Il Mondiale degli argentini nerazzurri?

"Siamo felici per Lautaro e Correa. A dimostrazione di cosa significhi per un giocatore la vittoria della coppa del mondo per un giocatore. Siamo fiduciosi che possa farne tesoro e che possa dargli carica per poter dimostrare tutte le sue qualità anche a San Siro".

Importante anche ritrovare Lukaku?

"Lukaku è un giocatore che ama l'Inter e questo lo abbiamo capito da tempo. Ci aspettiamo qualcosa di importante da lui. È alle prese con questo fastidio muscolare ma penso sia ristabilito, deve ritrovare la condizione. Ma ha grande carica e determinazione".

Un augurio per il 2023?

"Il palmares dell'Inter è ricco, ora spetta a noi gestire questo momento e lo vogliamo fare nel migliore dei modi. Speriamo che il 2023 ci possa portare quel trofeo che non abbiamo raggiunto nel 2022".