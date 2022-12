Inter, nel ritiro di Malta c'è anche Brazao: Inzaghi studia il brasiliano dopo prestiti e infortuni

A Malta, nel ritiro dell'Inter, è presente anche Gabriel Brazao, portiere di proprietà dei nerazzurri che è reduce da due anni vissuti in prestito (al Real Oviedo e al Cruzeiro) e da due gravi infortuni alle ginocchia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come i nerazzurri abbiano tutta l'intenzione di valutare il suo stato di forma ma pure la sua crescita: in vista della prossima estate l'Inter dovrà trovare un nuovo dodicesimo che possa sostituire Samir Handanovic alle spalle di Onana e chissà che proprio il brasiliano non possa essere la soluzione già in casa al problema.