Inter, non si perde di vista Inigo Martinez: promesso al Barça con un futuro ancora in bilico

L'Inter non perde di vista Inigo Martinez per il futuro della propria difesa. Il giocatore 31enne, che a fine stagione lascerà a parametro zero l'Athletic di Bilbao, ha già dato la propria parola al Barcellona, che per ingaggiarlo però, dovrà fare i conti con il fair play finanziario. Per questo i nerazzurri attendono l'esito delle vicende economiche del Barça per progettare un eventuale inserimento per il giocatore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.