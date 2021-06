Inter, non solo Kostic: anche Lazzari e Dumfries per sostituire il partente Hakimi

L'Inter si appresta a dire addio ad Achraf Hakimi e Marotta e Ausilio sono già al lavoro per trovare il sostituto. Difficile convincere il Chelsea a cedere uno tra Alonso ed Emerson Palmieri, visto che il marocchino dirà no aui Blues per andare al PSG, e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i nomi sono quelli di Kostic, Lazzari e Dumfries. Il tempo non manca e i nerazzurri prenderanno tempo prima di scegliere il profilo giusto.