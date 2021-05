Inter, Oaktree pronto a chiudere giovedì. Poi l'incontro tra Zhang e Conte per il futuro

Secondo La Gazzetta dello Sport, giovedì dovrebbe essere il giorno del tanto atteso accordo tra Suning e Oaktree per il finanziamento da 250 milioni di euro che dovrebbe essere versato nelle casse di Great Horizon, ovvero la società di Suning che controlla il club. Poi 200 andranno direttamente nelle casse nerazzurre per le incombenze della stagione, non per il mercato. Il pacchetto azionario non cambierà in questo primo momento: Lion Rock, socio di minoranza che detiene il 31,05%, verrà liquidato eventualmente solo in un secondo momento. Da capire se saranno inserite clausole che potranno permettere proprio a Oaktree di allargare il proprio perimetro. Una volta messa la firma su questo accordo, Steven Zhang incontrerà Conte e i dirigenti. Secondo la rosea, c'è comunque un moderato ottimismo per il futuro tecnico nerazzurro con gli stessi interpreti di questa trionfale stagione.