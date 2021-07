Inter, per le fasce un colpo low cost in stile Young: occhio al parametro zero van Aanholt

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, in casa Inter l'idea per le fasce è quella di prendere un giocatore come Ashley Young, ovvero un giocatore in esubero nel proprio club. Per la destra i nomi più gettonati sono quelli di Bellerin e Zappacosta, mentre sul versante opposto troviamo Telles dello United, Tsimikas del Liverpool e Mendy del City. Occhio al parametro zero Van Aanholt.