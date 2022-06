Inter, Pinamonti può partire anche a titolo definitivo: Marotta chiede almeno 20 milioni

Andrea Pinamonti, con ogni probabilità, anche nella prossima stagione non farà parte dell'organico di mister Inzaghi. Il ragazzo classe '99, dopo il bel campionato disputato ad Empoli - nel quale ha trovato la via del gol in ben 13 occasioni - , è molto apprezzato dalla Fiorentina e anche dal Monza neopromosso. L'Inter intanto monitora la situazione attorno al suo gioiello e, secondo quanto raccolto da Sky Sport, sarebbe anche disposta a cederlo a titolo definitivo, ma solo a fronte di un'offerta di almeno 20 milioni di euro.