Inter, pochi dubbi per Conte. Solo sul campo...

Nessuno strascico polemico, come era parso ovvio sin dalle prime battute, per la vicenda che ha coinvolto Conte e Lautaro Martinez. Archiviata nella miglior maniera possibile a livello comunicativo dall’Inter, e già parte integrante degli episodi divertenti da raccontare nell’ambito di una stagione vincente come quella vissuta dai nerazzurri.

Il prossimo obiettivo è puntato sulla trasferta di Torino contro la Juventus, decisiva solo per gli avversari, ma comunque importante per la squadra nerazzurra nell’ottica di confermare e sottolineare la supremazia territoriale nei confronti del nemico sportivo che è stato detronizzato attraverso la cavalcata della stagione in corso. Pochi dubbi di formazione per Antonio Conte, che ripristinerà per quanto possibile la lista degli undici “titolarissimi” che hanno contraddistinto la conquista dello scudetto. Ed allora gli obeittivi restano puntati sul confronto che si terrà la prossima settimana tra il tecnico ed il Presidente Steven Zhang. L’appello alla rinuncia a due mensilità è caduto nel vuoto, ed il tempo per chiudere il finanziamento con Oaktree stringe sempre di più. Le nubi all’orizzonte vanno scacciate con un progetto serio, sul quale il condottiero dell’Inter penserà se mettere la testa, la faccia ed il cuore soltanto dopo il ritorno da vincitore allo Juventus Stadium.