Inter prima in classifica, Stellini: "Pensiamo a noi, non ci interessa mettere pressioni al Milan"

Cristian Stellini, vice di Antonio Conte all'Inter (oggi squalificato), ha parlato a Sky Sport rispondendo ad una domanda sul primato momentaneo in classifica e sulla pressione messa sulle spalle del Milan: "Non vogliamo mettere pressione a nessuno, solo pensare al nostro cammino. Non era semplice dopo aver giocato 3 giorni fa su un campo difficile come quello di Firenze. Siamo soddisfatti, abbiamo creato tante palle gol e i nostri attaccanti hanno lavorato bene in coppia, fornendo tante palle gol. Era quello che ci aspettavamo da loro".