Milan, Leao porta avanti il percorso di recupero: col Bologna ci sarà
Il Milan punta a ritrovare Rafael Leao per la sfida contro il Bologna alla ripresa del campionato, gara in programma domenica 14 settembre alle ore 20.45. Questa la nota della società rossonera in merito:
"Prosegue il percorso di recupero di Rafael Leao dal problema al polpaccio rimediato contro il Bari nel corso della partita di Coppa Italia, che aveva sbloccato proprio lui con un gol di testa. L'attaccante portoghese, anche oggi, ha seguito il suo percorso personalizzato che ha dato segnali incoraggianti per il recupero. La tabella prevede il suo ritorno in gruppo nel corso della prossima settimana per essere a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita contro il Bologna".
