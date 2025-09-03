Inter, Sucic: "Quando scendo in campo per la Croazia è sempre una grande emozione"

Il nuovo centrocampista dell'Inter Petar Sucic ha parlato così ai canali ufficiali del club, iniziando dall'infanzia: "Sono cresciuto in una piccola cittadina assieme alla mi famiglia. Vivevamo in una fattoria, a mio papà piacevano le mucche, ne avevamo diverse. Qualche volta lo aiutavo a mungerle, mi piaceva quello stile di vita. Da piccolo ero molto felice perché stavo all'aperto tutto il giorno".

Sulla prima partita in Champions League.

"Ho giocato la scorsa stagione con la Dinamo Zagabria. Pioveva tantisismo e pensavo che alla fine non si sarebbe giocato. Poi quando siamo scesi in campo ero davvero felice ed entusiasma, poi ho segnato uno dei gol più belli della mia vita. È una notte che non dimenticherò mai".

Sul Sucic fuori dal campo.

"Non mi piace sprecare tempo sui social. Sono un mezzo molto valido ma non puoi buttarci 5 ore al giorno. Mi piace di più vivermi la vita reale. Facciamo un lavoro in cui siamo sempre sotto ai riflettori e dopo una partita o un allenamento ho solo bisogno di staccare la testa e rilassarmi con la mia famiglia".

Sul fratello e compagno di Nazionale.

"Da piccoli guardavamo insieme le partite alla TV e ora condividiamo la Nazionale: dobbiamo esserne orgogliosi".

Sulla Nazionale croata.

"Sono sempre felice quando entro in campo per la Nazionale. È sempre una grandissima opportunità poterci giocare. Il primo gol? Ero felice come non mai, è stato un momento speciale".