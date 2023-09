Inter, senza Calhanoglu si fa fatica: il turco pronto a rientrare con l'Empoli

L'assenza di Hakan Calhanoglu è stata uno dei fattori negativi nel pareggio dell'Inter contro la Real Sociedad. Asllani ha fatto rimpiangere il turco e anche Mkhitaryan non ha convinto in quella posizione, come evidenzia il Corriere dello Sport. Calha rischiava un lungo stop, ma gli esami non hanno riportato lesioni e hanno certificato solo un affaticamento muscolare.

Per questo motivo, il club proverà a forzare in questi giorni per riavere il turco a disposizione già con l'Empoli, dove non ci sarà Stefano Sensi, che ha accusato un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra.