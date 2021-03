Inter, Skriniar: "Forse negli anni precedenti non avremmo portato a casa una gara così"

vedi letture

"Forse non è stata una prestazione brillante, ma oggi erano importanti i tre punti". Il difensore nerazzurro Milan Skriniar, intervistato da Inter Tv, ha analizzato così la vittoria ottenuta questa sera col Parma: "Il Parma ci ha sempre creato problemi, quindi siamo contenti di aver portato a casa questi tre punti. Sapevamo che loro avrebbero giocato molto sulle palle lunghe, abbiamo subito anche un gol, ma erano importanti i tre punti. Forse negli anni precedenti questa partita non l'avremmo portato a casa, da questo anche si vede la crescita. L'abbiamo chiusa sul secondo gol, abbiamo avuto l'occasione per segnare il terzo o il quarto, alla fine però contano i tre punti, ora ci prepariamo per la gara di lunedì. L'Atalanta sarà un'avversaria tosta, uno scontro diretto si può dire".