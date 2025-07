Ufficiale Inter, Stankovic al Club Brugge a titolo definitivo. Ma c'è la recompra per i nerazzurri

FC Internazionale Milano comunica sui propri canali ufficiali la cessione di Aleksandar Stanković al Bruges. "Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in Belgio a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore del club nerazzurro", si legge nella nota appena diramata dai nerazzurri.

I dettagli dell'operazione

Aleksandar Stankovic, giovane centrocampista classe 2005, si prepara a vestire la maglia del Club Brugge in Belgio. L'Inter lo ha ceduto ufficialmente per 10 milioni di euro, mantenendo una clausola di riacquisto fissata a 23 milioni di euro nel 2026 e a 25 milioni di euro nel 2027. Prevista, inoltre, una percentuale sulla futura rivendita, variabile tra il 12% e il 15%, sempre a favore della Beneamata.

Il saluto all'Inter di Stankovic Jr

Il figlio d'arte serbo, attraverso il suo profilo Instagram, ha salutato i nerazzurri con questo bel messaggio: "Non so dire se questo è un addio o un arrivederci, lo sa solo il destino. Quello che so io è che è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Grazie Inter, grazie a ogni singola persona che ho incontrato in questi anni. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato a realizzare il sogno di una vita e mi hanno preparato ad affrontare le avventure esaltanti che mi aspettano. E magari un giorno ci incontreremo di nuovo...".