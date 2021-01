Inter, Stellini: "La squadra sa quale dev'essere l'approccio, sentiva echeggiare la voce di Conte"

vedi letture

L'Inter batte il Benevento con un perentorio quattro a zero e resta in scia al Milan. Cristian Stellini, questa sera in panchina al posto dello squalificato Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sanchez è un'alternativa molto utile in attacco: uno così è meglio non scambiarlo.

"Non mi occupo di mercato, né posso intervenire in queste occasioni: quello che posso dire è che siamo contentissimi di Sanchez, come siamo contenti di tutti gli altri giocatori. Sono tutti coinvolti nel gioco, e questo ci soddisfa molto. Non cambieremmo nessuno, siamo contenti di Alexis come di tutti gli altri".

Le è piaciuto Eriksen? Come lo vedete in settimana?

"Molto, così come mi è piaciuta tutta la squadra. Si sta adattando bene nel nuovo ruolo, nel quale serve intelligenza tattica. Si sta applicando in settimana e ora sta avendo le sue occasioni, la sua intelligenza come ragazzo la sta utilizzando per fare buone prestazioni, come stasera".

Avete tenuto gli esterni molto larghi.

"È stata una scelta tattica: giocando con le due mezzali che si inseriscono costringi i terzini a stringersi, e in questo modo Hakimi e Perisic potevano giocare uno contro uno. E in questa situazione due come Hakimi e Perisic, per le caratteristiche che hanno, li devi sfruttare".

Eriksen può essere un valore aggiunto?

"È quello che ci aspettiamo da lui. Ci aspettiamo che migliori di partita in partita: si sta adattando molto bene in questo ruolo, anche in una fase alla quale non era abituato a pensare come quella difensiva. Stasera ha fatto bene e siamo contenti, ci abbiamo lavorato molto, è una risorsa che ci teniamo molto stretta".

Perisic nel pre-partita sembrava quasi sollevato sapendo che non avrebbe sentito le urla di Conte.

"I ragazzi sanno quale deve essere il loro approccio alla gara e quale costanza devono avere nei novanta minuti. Hanno giocato come quando c'è il mister, e la sua voce la sentivano echeggiare nelle orecchie nonostante non ci fosse".