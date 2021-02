Inter, sulla maglia ci sono i nomi dei calciatori in cinese per onorare il Capodanno

Una scelta per onorare il Capodanno cinese. Suning, proprietaria dell'Inter, per la sfida contro la Lazio ha deciso di utilizzare i caratteri dell'alfabeto cinese per scrivere i nomi dei calciatori nerazzurri. L'omaggio è dovuto al festeggiamento del 12 febbraio e per dare il benvenuto al nuovo anno.