Inter, una muraglia per il futuro

Tra le note più positive dell’avvio di stagione dell’Inter che sta mietendo record in serie in questo campionato dominato dall’inizio del girone di ritorno, spicca l’efficacia del lavoro difensivo della squadra di Antonio Conte. Una linea coriacea ma produttiva anche in fase di cotruzione, con numeri eloquenti che fanno di quella nerazzurra una difesa che non si ritrova ad essere la migliore del torneo, soltanto in seguito all’avvio di campionato un po’ svagato e privo di alchimie tattiche che sono state raggiunte cammin facendo. Skriniar-De Vrij e Bastoni rappresentano una sorta di mantra, un po’ come era accaduto in passato ai tempi della Juventus con la BBC. Altro prodotto made in Conte che segnò un’epoca del nostro calcio, e che in casa Inter sono convinti di poter vedere rivivere anche con i colori nerazzurri. Nonostante le proposte milionarie che pioveranno dal resto d’Europa la prossima estate, la volontà congiunta è quella di proseguire insieme, per provare ad aprire un ciclo.