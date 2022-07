Inter, Zhang non ha nessuna intenzione di vendere l'Inter: vuole vincere ancora con i nerazzurri

Steven Zhang non ha nessuna intenzione di vendere l'Inter, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Il presidente nerazzurro - scrive la rosea - non vuole mollare la società nerazzurra, anche se questo non significa che la cosa non accadrà mai. Il presidente l’ha ribadito in tutti i modi anche di recente al management del club, agli uomini più vicini: non c’è alcun segnale che indichi un addio. Anzi, i ragionamenti sono proiettati sul medio-lungo termine, non sul breve. E i trofei vinti sul campo nelle ultime due stagioni non fanno che rafforzare questa volontà del presidente.