Italia, Locatelli: "Un centrocampista che fa gol è importante per la squadra, devo migliorare"

E' felice per il gol realizzato Manuel Locatelli. Il centrocampista dell'Italia ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo in Bulgaria: "Ho i brividi ancora adesso, è un emozione indescrivibile. Gioco a calcio per l'emozione, queste sono le soddisfazioni enormi che mi porto dentro. E' un'emozione grandissima".

Ti stai concentrando anche sul gol che per un centrocampista è importante.

"E' un aspetto in cui devo migliorare tanto. Un centrocampista che fa gol è importante per la squadra. I complimenti fanno piacere ma in questo mondo è un attimo prendere complimenti e critiche. Dobbiamo mantenere equilibrio"

E' stata più difficile la sfida contro l'Irlanda del Nord o quella contro la Bulgaria?

"Sinceramente io ho visto più complicata questa perchè in panchina non hai le percezioni che invece hai in campo. Non sono mai facili le partite perchè tutti danno tutto contro lì'Italia noi dobbiamo essere bravi a vincere".