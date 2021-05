Jacopo Dezi resta a Venezia: scattato il rinnovo automatico. Ricci tornerà a Parma

Il Venezia è pronto ad assemblare la squadra per la prossima Serie A, partendo da una base ben delineata: i giocatori arancioneroverdi sono praticamente tutti di proprietà, ad eccezione di Ferrarini (Fiorentina), Ricci (Parma) ed Esposito (Inter). E proprio Giacomo Ricci farà ritorno a Parma per la prossima stagione: l'esterno mancino classe 1996, riporta ParmaLive, potrebbe anche restare in crociato dopo l'ottima stagione vissuta tra Parma e Venezia. Chi non tornerà a Parma, ma già si sapeva, è Jacopo Dezi: per lui è scattato il rinnovo automatico con la promozione in A.