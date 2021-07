James Rodriguez accostato al Milan: per il Liverpool Echo con Benitez può lasciare l'Everton

Domani incerto per James Rodriguez. Dopo l'amara esclusione dai convocati per la Copa América, il centrocampista colombiano potrebbe essere costretto a rivalutare anche il suo futuro a livello di club visto l'addio del suo mentore Carlo Ancelotti. A sottolinearlo questa mattina è il Liverpool Echo, secondo il quale l'arrivo di Rafa Benitez sulla panchina dell'Everton potrebbe spingere James verso una nuova avventura già in estate.

Il classe '91, in questi giorni, è stato accostato anche alla maglia del Milan.