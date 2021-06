Jorginho sul doppio play: "Locatelli come Verratti. Barella su De Bruyne? Può essere"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di oggi da Coverciano, Jorginho, regista dell'Italia, ha parlato del doppio play e del centrocampo azzurro. "Il doppio play con Verratti o con Locatelli? Locatelli ha caratteristiche simili, la differenza è relativa tra di loro, mi aiutano molto sulla costruzione e mi vengono vicino e cercano di aiutarci a uscire dalla pressione. Barella come Kanté su De Bruyne? Chiedete al mister, non so se giochi lui o no, può essere una soluzione".